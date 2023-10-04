Sancaktepe'de inşaatın temelindeki suda ölü bulunan 3 kardeşin cenazeleri toprağa verildi

Yapılan incelemede cesetlerin, önceki gün kaybolan 3 kardeşe ait olduğu anlaşılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, bugün sabaha karşı Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki bir inşaatın görevlisi, inşaatın yağmur suyuyla dolu temelinde çocuk cesedi görünce durumu polise bildirmiş, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda kişi, baba Ayvaz Sağın'a taziye dileğinde bulundu.

Hilal Mahallesi Gülpembe Sokak'taki cemevi inşaatının yağmur suyuyla dolu temelinde gece saatlerinde cansız bedenleri bulunan Berat (7), Baran (9) ve Batuhan Sağın (11) kardeşler için Sancaktepe Saruhan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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