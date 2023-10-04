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MEB ile MSB arasında mesleki eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı

İmzalanan protokolle, MEB ile MSB işbirliğinde belirlenecek okullarda veya MSB'nin tahsis edeceği tesislerde açılacak okullarda, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdamının desteklemesi amaçlanıyor- Protokolle, öğrencilere Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü, Tersaneler Genel Müdürlüğü ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ iş yerlerinde atölye ve laboratuvar eğitimi ile işletmede mesleki eğitim ve staj imkanı sağlanması hedefleniyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 19:34, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 19:35
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MEB ile MSB arasında mesleki eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek, çalışanları belgelendirmek ve belirlenen okullardan mezun olan öğrencilerin imkanlar dahilinde istihdamını sağlamak amacıyla işbirliği protokolü imzaladı.

Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamaya göre, MEB Başöğretmen Salonu'nda gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Bakan Tekin, son yıllarda meslek liseleriyle ilgili çok ciddi bir farkındalık oluşturmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Tekin, 2014'ten itibaren meslek liselerini sektörün ihtiyaçları ve yeni iş alanları doğrultusunda geliştirmeye çalıştıklarına vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda meslek liseleriyle ilgili çok ciddi düzenlemeler yaptık. Bunu yaparken de aslında iki tane amacımız var. Bunlardan bir tanesi yetiştirdiğimiz öğrencilerin salt teorik eğitimde kalmaması, pratikte de iç içe olması ve bu vesileyle de ihtiyaç duyulan iş gücünü oluşturmayı önceliyoruz. İkinci önceliğimiz de meslek lisesini tercih etmeyen öğrencilerimize de meslek liselerini cazip hale getirmeye çalışıyoruz. Hem istihdam hem yeni iş alanları itibarıyla meslek lisesini tercih etmesini istediğimiz öğrencilerimize bir rehberlik yapmak için de çaba sarf ediyoruz. 2014'ten sonra meslek liseleriyle ilgili atılan adımlarda ana motivasyon unsurlarımız bunlardı."

Mesleki eğitim kapsamında 2014'te iş yerinde eğitim almak isteyen öğrencilere asgari ücretin 3'te 1'i ve yüzde 50'si oranında destekler vermeyi yasalaştırdıklarını hatırlatan Tekin, meslek liselerinin belli bir formata kavuştuğunu, sektörün ihtiyaç duyduğu hemen her alanda tematik meslek liseleri oluşturmaya başladıklarını aktardı.

Tekin, mesleki eğitim alanında yaptıkları bu işbirliğinden dolayı Bakan Güler'e teşekkür etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise konuşmasında, meslek liselerine ilişkin yapılan çalışmaların önemine dikkati çekerek, şu açıklamayı yaptı:

"Ben inanıyorum ki bizim ihtiyacımız olan profesyonel insanlarla bu hizmetleri yürütebilmemiz için bu meslek liselerinin bize çok ciddi katkısı olacak. Sizlerin katkısıyla kuracağımız bu meslek liselerinde, en üst düzeyde eğitim verilmesini ve onların ufuklarını her konuda açmak için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğimizi ifade etmek istiyorum."

Türkiye'deki tüm sektörlerin ve iş gücü piyasasının nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak için meslek liselerine önem vermeleri gerektiğinin altını çizen Güler, meslek liselerinin yetiştirdiği insan kaynağı açısından sektörün "Ben personel bulamıyorum" gibi bir mazeretin de artık ortadan kalktığını ifade etti.

Konuşmaların ardından hazırlanan protokol Bakanlar Yusuf Tekin ve Yaşar Güler tarafından imzalandı.

- Protokol

İmzalanan protokolle, MEB ile MSB işbirliğinde belirlenecek okullarda veya MSB'nin tahsis edeceği tesislerde açılacak okullarda, savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdamının desteklemesi amaçlanıyor.

MSB yerleşkesinde veya MSB'nin tahsis edeceği tesislerde okulların açılması ve yapımı tamamlanan okulların MEB'e teslim edilerek eğitim ve öğretime kazandırılmasını kapsayan protokolle, alan öğretim programlarında yer alan sertifika programları ile yüz yüze ve dijital eğitim materyalinin MSB'nin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanması amaçlanıyor.

Ayrıca protokol, alan öğretmenlerine iş başında hizmet içi eğitimler düzenlenmesini, atölye ve laboratuvarların yeni teknolojilere dayalı olarak donatılmasını, atölye ve laboratuvar derslerinin öğretmenlerle uzmanlar tarafından verilmesini kapsıyor.

Öğrencilere Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM), Tersaneler Genel Müdürlüğü (TGM) ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) iş yerlerinde atölye ve laboratuvar eğitimi ile işletmede mesleki eğitim ve staj imkanı sağlanmasını da amaçlayan protokolle, belirlenen kriterler doğrultusunda öğrencilere burs verilmesi, öğrencilere temrinlik malzeme desteği sağlanması, okullardan mezun olan öğrencilerin MSB tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak imkanlar dahilinde istihdamına destek sağlanması, mesleki ve teknik eğitime yönelik farkındalık faaliyetlerinin düzenlenmesi gibi hususlar hedefleniyor.

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