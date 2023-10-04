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Milli Savunma Bakanı Güler'den 'terörle mücadele' mesajı

"Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bundan sonra da meşru hedefimiz olacağını herkesin bilmesini istiyoruz"- "Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bizim terör karşısındaki tutumumuz, ilk günden beri değişmeden aynı esaslarla devam ediyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 04 Ekim 2023 20:22, Son Güncelleme : 04 Ekim 2023 20:24
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Milli Savunma Bakanı Güler'den 'terörle mücadele' mesajı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz." dedi.

Güler, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, terör saldırısını akamete uğratan kahraman polislere şifa diledi, İçişleri Bakanlığı camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Teröristler tarafından katledilen veteriner sağlık teknikeri Mikail Bozlağan'a da Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileklerini ileten Güler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör karşısındaki tutumunun ilk günden beri değişmeden aynı esaslarla devam ettiğini vurguladı. Bakan Güler, şunları söyledi:

"İlgili birimlerimizin yaptığı çalışmalar sonucunda, 2 teröristin PKK/KCK, PYD/YPG üyesi oldukları ve Suriye'den gelerek bu eylemi yaptıkları tespit edildi. Öncelikle Suriye ve Irak'ta PKK/KCK, PYD/YPG'nin tüm tesis ve faaliyetlerinin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da meşru hedefimiz olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyoruz. Eli kanlı teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar, artan bir şiddetle, azim ve kararlılıkla terörle mücadelemiz devam edecektir."

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