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MEB'den önemli talimat

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 27.09.2023 tarih ve 85416974 sayılı yazılarıyla; okul ve kurumların birleştirilebileceğini, okul türlerinin değiştirilebileceğini, yeni yatırım ve tesis yapılmasının teklif edilmeyeceğini sadece bakım ve onarım yapılacağını talimat olarak il milli eğitim müdürlüklerine gönderdi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 11:00, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 10:56
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MEB'den önemli talimat

Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 27.09.2023 tarih ve 85416974 sayılı yazıda özetle;

Yatırım Programı Hazırlıkları çerçevesinde;

-Acil ve zorunlu haller dışında yatırım programına yeni proje alınmayacak,

-Yeni tesis teklif edilmeyecek,

-Mevcut kamu sabit sermaye stokundan azami kapasitede yararlanılması için yatırımların ömrünü uzatan; bakım, onarım ve yenilemeye ağırlık verilecek,

-Yatırım programlarında yer almasına rağmen ihtiyaç kalmamış ve yapımında zorluklarla karşılaşılan projelerin yatırım programından çıkarılması teklif edilecektir.

Mevcut okul ve dersliklerin kapasitelerinin tam olarak kullanılması çerçevesinde;

-Okul ve kurumların birleştirilmesi,

-Okul türlerinin değiştirilmesi,

-Binaların takası ve ortak kullanımı gibi tüm alternatif çözüm önerilerinin öncelikli olarak değerlendirilerek karar alınması ve uygulamaya konulması gerekli görülmektedir.

-İhtiyaç görülmesi halinde mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının alan/dal programları ile ilgili düzenlemeler de ilin ve bölgenin ihtiyaçlarına ve gelecek potansiyeline göre yapılabilecektir.

Talimatlarını tüm il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

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