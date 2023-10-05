MEB, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerine kota getirileceğini duyurdu

5580 sayılı Özel Öğretim Kurumlan Kanunu kapsamında Bakanlığımıza bağlı faaliyette bulunan özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılacakları bölgeler ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumlan Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumlan Yönetmeliğinde herhangi bir düzenleme bulunmadığından söz konusu kuramların, illerin merkez ilçelerinde belirli semtlerde açıldığı anlaşılmaktadır. Mevcut kurumların şehrin belirli ilçe ve semtlerinde bulunması engelli bireylerin kendi imkanlarıyla kurumlara ulaşmasını güçleştirmekte ya da ulaşımın kurumun servisleriyle yapılması zaman kaybına neden olmakta ve artı maliyet getirmektedir.

Özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimleri ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin yurt sathında dengeli olarak dağılmasını temin etmek amacıyla engelli bireylerin engel gruplarına, sayılarına ve ikamet adreslerine göre özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin açılacakları il ve ilçeleri belirlemek, yeterli sayıda kurum olan ilçelere sınırlama getirmek için İlgili, Yönetmeliklerde gerekli düzenleme yapılıncaya kadar; Makam Olura gereği özel eğitim okulunun özel eğitim ve rehabilitasyon birimi veya özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi açmak üzere aranan şartları yerine getirerek ilgili valiliğe başvuran, kuram binası yapmak üzere 13.09.2023 tarihi itibariyle inşaat ruhsatı (yapı ruhsatı) alan veya kuram binası ile ilgili rapor almak üzere sağlık müdürlüğü ya da itfaiye müdürlüğüne resmi yazıyla başvuranlar hariç kuram açılış başvuruları il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince alınmayacak ve kuram açma izni ile işyeri açma çalışma ruhsatı düzenlenmeyecektir.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR