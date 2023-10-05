5 Ekim 2023'ten önemli gündem başlıkları.

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenecek Çankırı Tanıtım Günlerine iştirak edecek.

(Ankara/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Grand Ankara Hotel'de Türk Dünyası Noterler Birliği Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı imza törenine katılacak.

(Ankara/13.30)

2- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem Gerçeği ve Kentsel Dönüşüm Şurasının Sonuç Bildirgesi"ni, İller Bankası Macunköy Sosyal Tesislerinde düzenleyeceği toplantıda kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/09.15)

3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KKTC'de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.

(Lefkoşa)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığını ziyaret edecek, "Eskişehir Teşkilat Buluşması"na ve "Eskişehir, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak İlçe Başkanları İstişare Toplantısı"na katılacak.

(Eskişehir/13.20/14.30/16.00)

5- TBMM Genel Kurulunda, uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı Gelişim Projesi'ni inceleyecek ve basın açıklaması yapacak.

(Ankara/10.45)

2- TÜİK, "Devlet Hesapları, 2022" haber bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

SPOR

1- Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu ikinci hafta maçında İsviçre'nin Lugano takımını ağırlayacak.

(İstanbul/19.45)

2- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ikinci hafta mücadelesinde Slovakya'nın Spartak Trnava takımına konuk olacak.

(Trnava/22.00)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu 5 müsabakayla başlayacak.

- Anadolu Efes deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Barselona/21.30)

4- FIBA Erkekler Avrupa Kupası Elemeleri'nde Manisa Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğindeki B Grubu maçları, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Porto müsabakasıyla tamamlanacak.

(Manisa/19.00)

5- Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'na Belçika'da bireysel tasnif finalleriyle devam edilecek.

(Antwerp)

6- Voleybol Erkekler Balkan Kupası organizasyonuna; Pigasos Polichnis Sports-OK Bosna Sarajevo ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-OK Univerzitet vo Tetovo maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/17.00/19.30)