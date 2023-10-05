Erdoğan'dan Yerlikaya'ya talimat: Sonuna kadar gidin

İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda son günlerde organize suç örgütlerine yönelik yapılan operasyonlar kapsamlı şekilde devam edecek.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; devletin zirvesinde yapılan değerlendirmelerde, organize suç örgütlerine yapılan operasyonlarla geçen pazar günü Ankara'daki terör saldırısının bir bağlantısının olabileceği ihtimali de gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre, yapılan değerlendirmelerde 'Mafyatik unsurların ve Karabağ operasyonundan sonra Ermenistan'ın PKK'yı kullanmış olabileceğine' yönelik senaryolar tartışıldı.

Bu operasyonlar nedeniyle, terör saldırısının güvenlik birimlerine 'gözdağı verme' amacını da içerebileceği değerlendirilirken, saldırıyı gerçekleştirenlerin tüm bağlantıları istihbarat birimleri tarafından en ince ayrıntısına kadar araştırılıyor. Ayrıca saldırının küresel bağlantılarının yanı sıra, silahların nereden ve nasıl girdiği, asıl hedefin ne olabileceğine yönelik araştırmalar yapılıyor.

CUMHURBAŞKANI: SONUNA KADAR GİDİLECEK



Organize suç örgütlerine yönelik artan operasyonlarla ilgili gelişmeler konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a anlık bilgi veriliyor. Cumhurbaşkanının, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Arkana bakma, aynen devam. Sonuna kadar git" dediği öğrenildi.

Ayrıca İstanbul'da özellikle Laleli'den yapılan bavul ticaretinden haraç alan çetelerin olduğuna ihbarlar geldiği, bunun üzerine İçişleri, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın eşgüdüm içinde çalışmaya başladığı belirtildi. Gümrüklere yönelik kaçakçılık operasyonlarının artacağı, MASAK'ın da devreye girmesiyle önümüzdeki günlerde, organize suç örgütlerine yönelik büyük operasyonların kapıda olduğu ifade edildi.