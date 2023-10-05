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Doğalgaz ve elektrik yardımı devam edecek

Havaların yavaş yavaş soğumasıyla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşın gözü geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da verilecek doğalgaz ve elektrik tüketim desteğine çevrildi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 07:53, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 07:30
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Doğalgaz ve elektrik yardımı devam edecek

Hükümet, doğalgaz ve elektrik faturalarını ödemekte zorlanan, ihtiyaç sahibi aileler için uygulamaya koyduğu tüketim destek programlarına devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2019'da başlatılan Elektrik Tüketim Desteği Programı'nın geçtiğimiz yıl kapsamı genişletilerek Doğalgaz Tüketim Desteği Programı da hayata geçirilmişti.

MİLYONLARCA VATANDAŞA DESTEK

İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen elektrik ve doğalgaz tüketim desteğine ilişkin soru önergesini cevaplayan Aile ve Sosyal Hizmetle Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz yıl yapılan desteklere ilişkin bilgi verdi.

Evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı sebebiyle cihaza bağımlı ihtiyaç sahibi olan hanelere aylık 150 kilovat saat tutarında destek verildiğini kaydeden Göktaş, "Yardım programı kapsamında ülkemiz genelinde 2022'de 3 milyon 690 bin 582 hane için 4,72 milyar TL tutarında kaynak tahsis edildi" dedi.

Doğalgaz Tüketim Desteği Programına başvuran toplam 690 bin 30 hane için 516,7 Milyon TL kaynak aktarıldığını belirten Bakan Göktaş, "Doğal gaz kullanımında 'ısıl harita' temel alınarak 900 TL ila 2 bin 500 TL arasında değişkenlik gösteren ödeme tutarları, coğrafi şartlar sebebiyle her ilimizde farklı düzeyde olduğundan Bakanlığımızca program kapsamında yapılacak destek tutarları 81 il özelinde değişkenlik gösteriyor" diye konuştu.

ESMA ALTIN

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