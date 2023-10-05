3.5 saat telefonda tuttular 1 milyon TL dolandırdılar

Gayrimenkul uzmanı olarak çalışan 47 yaşındaki Naciye D'nin geçtiğimiz günlerde telefonu çaldı. Bankaların telefon numaralarıyla 444'lü (444 4 033) hattan aranan genç kadına, özel bir (Garanti) bankadan arandığı söylenerek, şüpheli işlemler gerçekleştirildiği bu işlemlerin durdurulması gerektiği ifade edildi.

Genç kadından, internet bankacılığına girmesini isteyen sözde bankacı, birden farklı şüpheli işlem yapıldığı gibi korku dolu sözlerle kadını korkuttu ve paniğe kapılmasına neden oldu. Şüpheli işlemlerin tespit edilip Merkez Bankası'na bildirimde bulunacağını belirlen telefondaki şahıs, Naciye D'ye diğer banka hesaplarıyla alakalı tüm bankaların kendisini arayacağını söyleyerek güven kazandı.

BANKA NUMARALARININ AYNISI

Hemen ardından yine başka bir bankanın müşteri hizmetleri numarasının aynısıyla 0850 ... (251 00 123) aranan kadına, bu kez başka bir (Kuveyt Türk) bankadan arandığını söylendi. Şahıs, Merkez Bankası'ndan kendilerine bildirim geldiğini, döviz ve altın hesaplarında bulunan tüm hislerini bozdurması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine genç kadın 670 bin lira karşılığında hissesini vadeden çıkarak bozdurdu. Daha sonrasında, döviz hesabındaki 120 bin lirayı, özel bir bankaya gönderip, bu bankadaki yaklaşık 3 bin liralık döviz hesabını da bozdurdu. Paranın sanal hesapta güvende tutulacağını söyleyerek yaklaşık 200 bin liralık tutarı kendisine söylenen IBAN'a havale etti. Diğer bankadaki yaklaşık 700 bin lirayı da başka bir hesaba havale etti. Bunun üzerine şahıslar genç kadından, kredi başvurusu ve kredi onayı yapmasını istedi. Kredi başvurusu reddedilince, taksitli nakit avans kullandırılan kadına 125 bin lira daha para çektirildi, para başka hesaplara gönderildi. Birden fazla işlem yaparak yaklaşık bir milyon lirasını dolandırıcılara kaptıran Naciye D., telefonu kapattıktan kısa bir süre sonra dolandırıldığını anladı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Genç kadın avukatı Maşallah Maral aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Maral, savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde, müvekkilinin 3,5 saat kadar telefon kapanmadan oyalanmak ve kafası karıştırılmak suretiyle dolandırıldığını, şahısların sürekli olarak müvekkilin hesaplarına saldırı olduğunu iddia edip, bununla da yetinmeyerek müvekkile ait para transfer limitini yükseltildiğini ifade etti. Şahısların verdiği bilgiler doğru olunca ve sürekli olarak kafası karıştırılınca müvekkilimiz de kandırılmış ve inandırılmıştır.

Telefonu kapattıktan kısa bir süre sonra müvekkil dolandırıldığını anlamıştır. Müvekkilimizin yılların emeği ve çalışması neticesinde elde etmiş olduğu yaklaşık bir milyonluk birikimini böylesine organize bir suçun neticesinde kaybetmesi kamunun ve toplumun vicdanına aykırıdır. Müvekkilimi organize bir şekilde dolandıran şahısların tespit edilmesini isteyen Maral'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.