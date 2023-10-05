MB Başkanı Erkan: Milyar dolarlık yatırım teklifleri masamda

Ekonomim.com'dan Canan Sakarya'nın haberine göre; Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türk lirası enstrümanları daha da çeşitlendirerek Türk lirası hacmini artırmak amacıyla orta vadeli programda yer alan yapısal reformlar konusunda hızla çalışmaya başladıklarını açıkladı. Erkan, reeskont kredileriyle ilgili ihracatçıyı rahatlayacak bir çalışma yaptıklarını ve kısa süre içinde duyuracaklarını dile getirdi.

"Amacımız Türk lirası enstrümanları derinleştirmek"



Meclis Plan Bütçe Komisyonuna yaptığı sunumda İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban'ın "KKM'den kurtulmak için tek planınız faiz artırmak mı yoksa başka A, B, C planlarınız var mı? Buradaki yatırımcıların tuttuğu dövizi bir başka yatırım alanına, borsa ya da gayrimenkul sektörüne yönlendirecek misiniz?" sorusunu yanıtlayan Erkan, OVP'deki yapısal reformlar için çalışma başladıklarını belirtti. Erkan, "Menkul kıymetleştirilmesi zaman alacak ve altyapı isteyen işler. Dolayısıyla amacımız var olan altyapıları anlayıp inceleyip onun üstüne gerekleri de inşa edip TL enstrümanlarını derinleştirmek ve daha da çeşitlendirerek Türk lirasının hacmini artırmaktır. Bunlar oldukça da KKM'den geçiş daha sağlıklı olur" dedi. Erkan, istikrar ve ekonomideki güven ortamıyla birlikte şu an yurt dışından fonlardan ve varlık yönetimlerinden kendilerine gelen milyar dolarlık doğrudan yatırım teklifleri bulunduğunu belirterek, "Dünya Bankası, ülkemizin başarı öyküsünün bir parçası olmak için çok makul rakamlarda yatırımda bulunuyor. Biz istedikçe verilen bir yatırım. Bunun yanında, rezervlerimize doğrudan giriş yapabilecek milyarlarca dolarlık teklif mektubu benim masamda. Biz kendi istediğimiz oranlarda, kendi istediğimiz koşullarla kabul etmek istediğimiz için beni sürekli arıyorlar" dedi.

Faiz kararını Cumhurbaşkanına soruyor musunuz?



Milletvekillerinin faiz artırım kararı alırken Cumhurbaşkanının müdahalesi olup olmadığına ilişkin sorusunu da yanıtlayan Erkan, "Sayın Cumhurbaşkanı beni TCMB Başkanı olarak atadığında, 'TCMB'nin kanununa uygun şekilde fiyat istikrarını sağlayın, hayat pahalılığını bu milletin gündeminden çıkarın' şeklinde talimat vermişti. Bu talimatı bir kere aldık ve onun doğrultusunda yolumuza devam etmekteyiz" yanıtını verdi. Erkan, karar alınırken, öncelikle ekonomik durumun incelendiğini belirterek, "Fiyat hareketlerindeki eğilimler, nedenleriyle analiz edilmekte. Finansal piyasalar ve bankacılık sisteminin stres testlerini de yaptık. Kademeli gitmemizin sebebi budur. Bankacılık sistemi gerekçeleri dikkate alınmakta, hükümetin makro-mali perspektifi ve maliyet politikası uygulamaları göz önünde bulundurulmakta. Kamuoyuna açıklanan rakamın gerisinde günler ve belki aylar süren alanında en iyi uzman teknik arkadaşların çalışmaları var. Kendisiyle yakın çalışan ve benim de tanıdığım herkes bilir ki Sayın Cumhurbaşkanımız bilime olağanüstü değer ve önem veren bir liderdir" diye konuştu.

"Reeskont ile ilgili çalışma tamamlanıyor"



TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Plan Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin reeskont kredilerde maliyet artışına dikkat çeken değerlendirmeleri üzerine, " Bunun üstünde TİM, DEİK, TESK, ticaret odaları, sanayi odaları, Bankalar Birliği, TOBB, hepsiyle çalışıyoruz, teknik ekiplerimizi de oluşturduk. Reeskontlarda ihracatçıya yardımcı olacak, maliyetlerin göze alınacağı şekilde bir düzenlemeyi çok yakın bir zamanda kamuoyuyla paylaşacağız" diye konuştu.