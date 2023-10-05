Şüpheli motosikleti kovalayan yunus polisleri kaza yaptı: 1 şehit

Kazada polis memuru İlkay Kızıl'ın da yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Hatay'ın Belen ilçe nüfusuna kayıtlı olan Şimşek'in Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde bugün yapılacak törenin ardından defnedilmek üzere memleketine uğurlanması bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motorize Yunus Timlerine bağlı motorize ekip ile şüpheli motosiklet arasında kovalamaca yaşandı.

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