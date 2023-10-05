TCMB'den yeni faaliyet izni
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 09:03, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 09:03
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ'nin ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verdi.
TCMB'nin söz konusu kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, verilen izin kapsamında TRPOS Ödeme Kuruluşu AŞ, ödeme aracı kabul yetkisiyle sınırlı olmak üzere ödeme hizmetleri sunacak.