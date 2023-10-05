MEB açıkladı: 2.3 milyon öğrenci açık öğretime geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Milli Eğitim İstatistikleri-Örgün Eğitim 2022-2023 verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye'de geçen yıl okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde toplam 19 milyon 904 bin 679 öğrenci eğitim aldı.

Yüzde 11,7'si açık öğretim okuyor

Bu öğrencilerin 2 milyon 346 bin 654'ü yani yüzde 11,7'si açık öğretimde okuyor.

1.1 milyon öğretmen

Önceki eğitim yılında bu rakam 1 milyon 738 bin 198'di; bir yıl içinde 608 bin 456 öğrencinin daha açık öğretime geçtiği görülüyor. Bu öğrencilerin 337 bin 174'ü ortaokulda, 2 milyon 9 bin 480'i ise lise kademesinde okuduğu belirtildi.

Özel okullardan meslek liselerine kadar eğitime dair kapsamlı bilgilerin yer aldığı rapordan öne çıkan diğer veriler şöyle:

Öğretmene çevrim içi sınav

Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Kasım tarihindeki 'Öğretmenlik Kariyer Basamakları' yazılı sınavının çevrim içi olacağını duyurdu.

25 Eylül tarihinde başlayan sınavın başvuru süreci, 4 Ekim 2023 Çarşamba günü tamamlandı.

Sınava başlama, 19 Kasım 2023'te Türkiye saati ile 10.00 - 13.00 saatleri arasında olacak. Sınav sonuçları 24 Kasım'da ilan edilecek.