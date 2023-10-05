KPSS 2023/6 tercih kılavuzu yayımlandı
ÖSYM Başkanlığı, KPSS-2023/6: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınmasına ilişkin kılavuzun yayımlandığını duyurdu. Toplamda 1390 personel alınacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu'na 05 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.
Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Tercih Kılavuzu