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Altının gram fiyatı 1.614 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ﻿ardından 1.614 lira seviyesinden işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 11:09, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 11:10
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Altının gram fiyatı 1.614 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının hemen üzerinde 1.614 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışına paralel 1.614 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.652 liradan, Cumhuriyet altını 10.710 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün 8 günlük düşüş serisini sonlandırarak, önceki kapanışının hemen üzerinde 1.822 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün ABD'de açıklanan verilerin iş gücü piyasasına ilişkin "soğuma" sinyalleri vermesinin ardından kıymetli madenlerdeki düşüşün durduğunu belirterek, yarın ülkede açıklanacak istihdam raporunun iş gücü piyasasına daha fazla ışık tutacağını ve bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlarda belirleyici bir etken olacağını ifade etti.

Fed'in yılın geri kalanında daha çok veri odaklı hareket etmesi beklenirken, ABD'de açıklanan makroekonomik veriler, başta altın olmak üzere emtia fiyatları üzerindeki oynaklığı artıyor.

Ülkede dün açıklanan verilere göre, ADP özel sektör istihdamı, eylülde 89 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artarken, Ocak 2021'den bu yana en düşük istihdam artışı gerçekleşti. Eylülde yıllık ücretler ise yüzde 5,9 arttı ve üst üste 12'nci ayda yavaşlama gösterdi.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD'de dış ticaret açığı ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.800 doların destek, 1.830 ve 1.840 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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