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Yenilikçi Üretim Tesisiyle Gündoğdu Mobilya, Yatak ve Sünger Üretiminde Çığır Açıyor!

Gündoğdu Mobilya, Türkiye'nin önde gelen mobilya üreticilerinden biri olarak bilinen GND Group bünyesindeki yeni üretim tesisini Rize Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçirdi. 1998 yılında atılan yatak üretimi temelleri, şimdi modern ve verimli bir üretim tesisi olarak hayat buldu. GND Group Rize Kalkandere Üretim Tesisi, 2022 sonunda aktif imalat ve üretime başlayarak bölgenin ekonomik dinamizmine katkıda bulunuyor.



Gündoğdu Mobilya'dan Büyük Başarı "Aylık 3000 Adetten Fazla Yatak Üretiliyor!"

Gündoğdu Mobilya, yatak üretiminde elde ettiği büyük başarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Rize Kalkandere Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan tesisinde, aylık 3000 adetten fazla yatak üretimi gerçekleştirerek sektörde önemli bir kilometre taşını aştı.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Okan GÜNDOĞDU'nun yaptığı açıklamada, "GND Group olarak, uluslararası pazarda Türk mobilya sanayisinin gücünü bir kez daha temsil etmek istiyoruz. Yatak, sünger ve yay imalatında sunduğumuz kalite ve yenilikçilikle dünya çapında tanınan bir marka olma vizyonuyla yola çıktık. Rize OSB üretim tesisimizle birlikte, Türk mobilya sektörünü küresel düzeyde temsil etme yolunda önemli bir adım attık" dedi.

Yatak üretiminde kalite, konfor ve estetik açısından öne çıkan Gündoğdu Mobilya, yeni üretim tesisi ve modern ekipmanları sayesinde; başlangıç için hedeflediği üretim kapasitesine ulaşmayı başardı. Yurtiçi yatak sektöründe güvenilir bir isim haline gelen firma, müşterilere rahat ve sağlıklı uyku deneyimi sunma misyonunu en üst düzeye taşıyor.



- Modern Teknolojiyle Donatılmış Üretim Hatları



Firma, "Modern Teknolojiyle Donatılmış Üretim Hatları" konseptiyle sünger ve yatak üretiyor."

Bu modern teknolojili üretim hatları, Gündoğdu Mobilya'nın müşterilere yüksek kaliteli ürünler sunmasını sağlarken, aynı zamanda da üretim süreçlerini daha verimli, çevre dostu ve ekonomik hale getiriyor. Bu da firmanın müşteri memnuniyetini artırmanın yanı sıra, rekabet avantajını da güçlendirmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca üretmiş olduğu süngerleriyle koltuk takımı üretiminin de maliyetini düşürmektedir.



- Çevre Dostu Üretim Süreçleri



GND Group Rize OSB Üretim Tesisi, sadece yüksek kaliteli ürünler üretmekle kalmıyor, aynı zamanda doğaya olan saygısını da yansıtıyor. Tesiste geri dönüşüm süreçleriyle atıklar minimize edilirken, doğal kaynakların korunmasına da büyük önem veriliyor. Bu çevreci yaklaşım, Gündoğdu Mobilya'nın çevresel sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünü gösteriyor. Şirket, üretim süreçlerinde doğaya zarar vermeden, çevresel etkileri minimize ederek çalışmayı ilke edinmiştir.

Gündoğdu Mobilya'nın yatak üretimindeki bu büyük başarısı, firmanın sektördeki lider konumunu pekiştiriyor. Yüksek kalite standartlarına bağlılıkları ve çevre dostu üretim süreçleri ile Gündoğdu Mobilya, müşterilerine sadece rahat bir uyku değil, aynı zamanda çevre dostu bir yatak odası tercihi de sunuyor.



- Mükemmel İmalat Standartları ve Kalite Kontrol



GND Group'un kalite kontrol ekibi, ürünlerin her aşamasında titiz bir denetim gerçekleştirdiği görülüyor. Hammaddeden başlayarak nihai ürüne kadar, her detay dikkatlice incelenirken kalite standartlarına uygunluğu sağlanmaya çalışılıyor. Bu da GND Group'un müşterilere güvenebilecekleri yüksek kalitede ürünler sunma taahhüdünün bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

GND Group Rize OSB Üretim Tesisi, sürdürülebilir üretim anlayışı, kalite odaklı yaklaşımı ve uluslararası standartlardaki ürünleriyle Türkiye'nin mobilya sektöründeki gücünü uluslararası alana taşıyarak yatak, sünger ve yay imalatında ihracat devi olma hedefine emin adımlarla ilerliyor.









