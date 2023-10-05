Kütahya'da trafik kazasında yaralanan müezzin hayatını kaybetti

Kazada sürücünün babası İsmail (69) ile annesi Naile Yılmaz (67), olay yerinde hayatını kaybetmiş, kendisiyle birlikte ağabeyi Yasin Yılmaz da ağır yaralanmıştı.

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