Diyarbakır'da takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu 2 kişi öldü, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 13:15, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 13:16
Çınar ilçesinin Ovabağ mevkisinde 72 ABE 375 plakalı hafif ticari araç takla attı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 1'i ağır 3 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.