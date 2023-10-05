Yakaladığı hırsızlık şüphelisini streç filmle sarıp polise teslim etti
Beyoğlu'nda bir kişi, motosikletini çalmaya kalkışan şüpheliyi yakalayıp, kaçamasın diye streç filmle sararak polise teslim etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 13:36, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 13:45
Yahya Kahya Mahallesi'nde oturan Caner B., motosikletinin çalınması üzerine kendisine yeni bir motosiklet daha aldı.
Caner B., bu motosikletini de çalmaya kalkışan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Caner B, şüpheliyi kaçamasın diye streç filmle sarıp olay yerine çağırdığı polise teslim etti.
Gözaltına alınan yaşı 18'den küçük şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.
Bu arada motosiklet sahibi Caner B, streç filmle başına kadar sardığı hırsızlık şüphelisinin ilk motosikletini de çaldığını itiraf etmesini cep telefonuyla kaydetti.