Yakaladığı hırsızlık şüphelisini streç filmle sarıp polise teslim etti

Yahya Kahya Mahallesi'nde oturan Caner B., motosikletinin çalınması üzerine kendisine yeni bir motosiklet daha aldı.

Caner B., bu motosikletini de çalmaya kalkışan şüpheliyi suçüstü yakaladı. Caner B, şüpheliyi kaçamasın diye streç filmle sarıp olay yerine çağırdığı polise teslim etti.

Gözaltına alınan yaşı 18'den küçük şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliğine götürüldü.

Bu arada motosiklet sahibi Caner B, streç filmle başına kadar sardığı hırsızlık şüphelisinin ilk motosikletini de çaldığını itiraf etmesini cep telefonuyla kaydetti.