Bakan Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatını açıkladı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatını kota tamamlama primi dahil ton başına bin 855 lira olarak açıkladı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 15:18, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 15:37
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılı şeker pancarı alım fiyatının ton başına 1855 lira olduğunu belirtti.
Yumaklı, sosyal medya hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Paylaşımında, kota tamamlama primi dahil, 2023 şeker pancarı alım fiyatının ton başına 1855 lira olduğunu belirten Yumaklı, "Şeker pancarı alım fiyatı üreticilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.