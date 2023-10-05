Bakan Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatını açıkladı

Paylaşımında, kota tamamlama primi dahil, 2023 şeker pancarı alım fiyatının ton başına 1855 lira olduğunu belirten Yumaklı, "Şeker pancarı alım fiyatı üreticilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılı şeker pancarı alım fiyatının ton başına 1855 lira olduğunu belirtti.

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