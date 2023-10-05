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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 29 Eylül ile biten haftada 25,9 milyar lira artarak 13 trilyon 717,6 milyar liraya yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 16:05, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 16:06
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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 29 Eylül ile biten haftada 25 milyar 898 milyon 971 bin lira artarak 13 trilyon 717 milyar 575 milyon 226 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,53 artışla 7 trilyon 809 milyar 926 milyon 324 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,67 azalarak 5 trilyon 317 milyar 686 milyon 940 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 204 milyar 736 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 172 milyar 38 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 29 Eylül itibarıyla 2 milyar 421 milyon dolarlık azalış görüldü.

- Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,56 artarak 1 trilyon 365 milyar 23 milyon 912 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,04 artışla 1 trilyon 133 milyar 209 milyon 649 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 2,78 yükselişle 1 trilyon 291 milyar 963 milyon 991 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 402 milyar 544 milyon 178 bin lirası konut, 67 milyar 367 milyon 219 bin lirası taşıt ve 895 milyar 112 milyon 515 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 29 Eylül ile biten haftada 95 milyar 35 milyon 586 bin lira artarak 10 trilyon 258 milyar 210 milyon 982 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,12 artış kaydetti.

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