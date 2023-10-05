TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, milletvekillerine gündem dışı söz vermeden önce Saadet Partisi milletvekilleri komisyon sıralarına oturarak, gruplarına Genel Kurul salonunda yer verilmemesini protesto etti.

Saadet Partisi milletvekilleri, gruplarına Genel Kurul salonunda yer verilene kadar Meclis'in çalışmalarına ara vermesini istedi.

Saadet Partisi ve AK Parti milletvekilleri arasında TBMM Genel Kurul salonundaki oturma düzeni konusunda tartışma yaşandı.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, 6 Temmuz'da Saadet Partisi Grubunun kurulduğunu hatırlatarak, diğer parti gruplarının hangi hakkı varsa partisine de bu hakların verilmesi gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un 1 Ekim'e kadar Saadet Partisinin Genel Kuruldaki yerinin belli olacağını söylediğini hatırlatan Özdağ, Meclisin çalışmalarına başladığı 1 Ekim günü; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve yabancı misyon şeflerinin olduğu, terör saldırısının yaşandığı bir günde bu konuyu gündeme getirmek istemediklerini anlattı.

Salı gününe kadar Meclis'in tatil edilmesi taleplerini yineleyen Özdağ, usul tartışması açılmasını istedi.

TBMM Başkanvekili Bozdağ, yeni bir siyasi parti grubu kurulması nedeniyle Genel Kurul oturma düzeninde bir değişiklik yapılması ihtiyacının hasıl olduğunu, Saadet Partisi Grubuna düşen Başkanlık Divanı üyeliği için 3 Ekim'de seçim yapıldığını, bugün Başkanlık Divanı toplantısında oturma düzeni konusunda bir komisyon kurulduğunu ifade etti.

Komisyonun bir karar alarak Başkanlık Divanına ileteceğini belirten Bozdağ, komisyon sıralarında oturan Saadet Partisi milletvekillerinden, milletvekili sıralarına geçmelerini istedi.

Bozdağ, İçtüzüğün kendisine grupların oturma düzenini değiştirme hakkı vermediğinin altını çizdi.

Bozdağ, Saadet Partisinin talebi üzerine usul tartışması açtı.

- "Komisyon sıralarına oturmak doğru bir yaklaşım değil"

Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, TBMM Başkanvekili Bozdağ'dan bu konuya bugün için geçici bir çözüm bulmasını ya da Meclis'in çalışmalarına ara vermesini istedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Burada adaleti sağlayamıyorsak bu Meclisin bir ayıbıdır. İçtüzük çalışması yapacakmışız, demokratik bir içtüzük getirecekmişiz; daha bu İçtüzüğe göre burada grup kuran bir partiye yer veremiyoruz. Bu nasıl olacak?" ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Saadet Partisi milletvekillerinin oturma düzeni konusundaki taleplerinin haklı bir talep olduğunu ancak komisyon sıralarına oturmanın doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.

Bu işin çözümü için bugün bir komisyon kurulduğunu hatırlatan Usta, "Burada bu tartışmanın yapılmasının ve sizin komisyon sıralarında oturmanızın Meclisin çalışmalarını engellediğinin farkındayız. Vatandaşımız bize Mecliste milletvekillerimiz çalışsın diye oy verdi. Biz bu sorumluluğumuzu ihmal edemeyiz." diye konuştu.

Usta, bir yer tartışması yüzünden Meclisin çalışmalarına ara vermesinin doğru olmayacağını ifade etti.

TBMM Başkanvekili Bozdağ da konuşmaların ardından komisyonun kararının bekleneceğini belirterek, grup başkanvekillerini istişareye davet etti.

Bozdağ, verdiği aranın ardından üç milletvekiline gündem dışı söz vererek Genel Kurul çalışmalarına devam etti.

TBMM Genel Kurul salonundaki oturma düzeninin belirlenmesinin de görüşüldüğü Başkanlık Divanının bugünkü toplantısında, bu konuya çözüm bulmak üzere tüm parti gruplarından idare amirlerinin yer alacağı geçici bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştı.