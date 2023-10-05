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EÜAŞ'tan açıklama: İşçilerimizden hayati tehlikesi olan kimse bulunmamaktadır

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), Beypazarı'nda bulunan Çayırhan Yeraltı Kömür Ocağı'ndaki kazanın tavan oturmasından kaynaklandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 16:35, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 16:36
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EÜAŞ'tan açıklama: İşçilerimizden hayati tehlikesi olan kimse bulunmamaktadır

EÜAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, Beypazarı'ndaki Çayırhan yer altı kömür ocağının KİAŞ tarafından işletildiği ve kazanın 09.50 civarında meydana geldiği belirtildi.

Kazanın nedenine ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mekanize ayak bakımı sırasında ve ayak arkası diye tabir edilen kısımda tavan oturması oluşmuş, bu sırada mekanize ayak bakımı yapan işçilerimiz, etrafa saçılan taşlardan etkilenmiş ve hafif şekilde yaralanmışlardır. Hafif yaralı 15 işçimiz Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi atına alınmış, bunlardan 5 işçimiz kontrol amaçlı Ankara'ya sevk edilmiştir. İşçilerimizden hayati tehlikesi olan kimse bulunmamaktadır. EÜAŞ Genel Müdürlüğü olarak işçilerimize ve KİAŞ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz."

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