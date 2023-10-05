Samsun'da demir çelik fabrikasındaki patlamada 2 işçi yaralandı

Patlamada yaralanan Recep K. ile Burhan P. sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan fabrikada, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

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