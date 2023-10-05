Gün sonu döviz kurları
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 17:47, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 17:48
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|27,5640
|27,5650
|27,5560
|27,5570
|Avro
|28,9290
|28,9300
|28,9850
|28,9860
|Sterlin
|33,4300
|33,5470
|33,4100
|33,5270
|İsviçre Frangı
|30,0410
|30,1920
|30,0800
|30,2300
|ANKARA
|ABD Doları
|27,5340
|27,6140
|27,5260
|27,6060
|Avro
|28,8890
|28,9690
|28,9450
|29,0250
|Sterlin
|33,3700
|33,5800
|33,3500
|33,5600