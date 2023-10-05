Türkiye ile KKTC arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı

PKK'ya ait mühimmat depoları ile sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu
PKK'ya ait mühimmat depoları ile sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu
%2.39 Faiz Oranlı 70.000 TL!
%2.39 Faiz Oranlı 70.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023 ekonomik büyüme tahminini yükseltti
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023 ekonomik büyüme tahminini yükseltti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan marketlere indirim çağrısı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan marketlere indirim çağrısı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İstanbul adayı açıklaması
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İstanbul adayı açıklaması
Akaryakıtta yeni dönem: Usulsüz faturanın önüne geçilecek
Akaryakıtta yeni dönem: Usulsüz faturanın önüne geçilecek
HSK, 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
HSK, 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarında yüzde 15 düşüş var
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarında yüzde 15 düşüş var
Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Ağabeyim arabasını üzerime sürünce rastgele ateş açtım
Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Ağabeyim arabasını üzerime sürünce rastgele ateş açtım
Öcalan'ın açıklamasını paylaşan profesör görevden uzaklaştırıldı
Öcalan'ın açıklamasını paylaşan profesör görevden uzaklaştırıldı
2 bine yakın 'Merdiven Altı' kurs kapatılacak
2 bine yakın 'Merdiven Altı' kurs kapatılacak
Türkiye'de günlük kiralık ev sayısı 110 bini geçti
Türkiye'de günlük kiralık ev sayısı 110 bini geçti
MSB'den kara harekatı açıklaması
MSB'den kara harekatı açıklaması
Eylülde konut satışı ağustosa göre yüzde 16 azaldı
Eylülde konut satışı ağustosa göre yüzde 16 azaldı
Benzine, büyük bir indirim daha geliyor...
Benzine, büyük bir indirim daha geliyor...
MEB açıkladı: 2.3 milyon öğrenci açık öğretime geçti
MEB açıkladı: 2.3 milyon öğrenci açık öğretime geçti
Bakan Özhaseki: Tek çare kentsel dönüşüm
Bakan Özhaseki: Tek çare kentsel dönüşüm
MB Başkanı Erkan: Milyar dolarlık yatırım teklifleri masamda
MB Başkanı Erkan: Milyar dolarlık yatırım teklifleri masamda
Borsada halka arz rüzgarı: 80 firma sırada bekliyor
Borsada halka arz rüzgarı: 80 firma sırada bekliyor
Erdoğan'dan Yerlikaya'ya talimat: Sonuna kadar gidin
Erdoğan'dan Yerlikaya'ya talimat: Sonuna kadar gidin
100 bin çelik köy evi: 6 ay içinde teslim edilecek
100 bin çelik köy evi: 6 ay içinde teslim edilecek
Bakan Fidan: PKK'nın kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
Bakan Fidan: PKK'nın kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
Hava harekatında 22 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Hava harekatında 22 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Konya'da bir öğretim üyesi odasında silahla yaralandı
Konya'da bir öğretim üyesi odasında silahla yaralandı
MEB ile MSB arasında mesleki eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı
MEB ile MSB arasında mesleki eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı
Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı bir araya geldi
Ticaret Bakanı: 1500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz
Ticaret Bakanı: 1500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Bu Meclis Gazi Meclis değil' sözlerine tepki
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Bu Meclis Gazi Meclis değil' sözlerine tepki
RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası ve program durdurma yaptırımı
RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası ve program durdurma yaptırımı
Bakan Fidan: Suriye'deki PKK kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
Bakan Fidan: Suriye'deki PKK kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Türkiye ile KKTC arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 18:25, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 17:50
Yazdır
Türkiye ile KKTC arasında eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı

Bazı temaslar için KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu ziyaret etti.

Tekin ve Çavuşoğlu, ziyarette iki ülke arasında eğitim alanında ilişkileri güçlendirmek ve tecrübe aktarımını içeren işbirliği protokolünü imzaladı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, hem mirasa sahip çıkacak hem de dünya koşullarında rekabet edecek nesiller yetiştirmenin önemine işaret ederek, motivasyonlarının Kıbrıs ile Anadolu arasındaki derin bağın gelecek kuşaklara da aktarılması olduğunu söyledi.

Tekin, KKTC ile Türkiye arasında var olan ilişkileri daha da öteye taşımak için protokolün imzalandığına dikkati çekerek, "Bu coğrafyayı emanet eden ataların mirasına sahip çıkmak ve sonraki kuşakların da aynı fedakarlıkla sahip çıkmalarını temin etmek, öğretmen ve idarecilerce sağlanabilir." dedi.

Bakan Çavuşoğlu ise Kıbrıs Türk halkının geleneklerini her daim ayakta tutarak Anadolu'dan kopmadığını anlatarak, "Biz kendimizi daima büyük Türk milletinin bir parçası olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile her zaman yakın ilişkiler içinde olduklarını aktaran Çavuşoğlu, Türkiye'nin teknoloji, hizmet içi eğitim ve altyapı gibi pek çok alanda KKTC'ye destek olduğunu dile getirdi.

Çavuşoğlu, yüksek öğrenimde yaşanan tıkanıklıkların giderilmesinde Türkiye'nin verdiği desteğe teşekkür etti.

Ziyarette Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Bakanlık heyeti eşlik etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber