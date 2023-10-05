Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin itfaiye raporu hazırlandı

PKK'ya ait mühimmat depoları ile sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu
PKK'ya ait mühimmat depoları ile sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu
%2.39 Faiz Oranlı 70.000 TL!
%2.39 Faiz Oranlı 70.000 TL!
Sponsorlu İçerik
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023 ekonomik büyüme tahminini yükseltti
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023 ekonomik büyüme tahminini yükseltti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan marketlere indirim çağrısı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan marketlere indirim çağrısı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İstanbul adayı açıklaması
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İstanbul adayı açıklaması
Akaryakıtta yeni dönem: Usulsüz faturanın önüne geçilecek
Akaryakıtta yeni dönem: Usulsüz faturanın önüne geçilecek
HSK, 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
HSK, 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarında yüzde 15 düşüş var
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarında yüzde 15 düşüş var
Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Ağabeyim arabasını üzerime sürünce rastgele ateş açtım
Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Ağabeyim arabasını üzerime sürünce rastgele ateş açtım
Öcalan'ın açıklamasını paylaşan profesör görevden uzaklaştırıldı
Öcalan'ın açıklamasını paylaşan profesör görevden uzaklaştırıldı
2 bine yakın 'Merdiven Altı' kurs kapatılacak
2 bine yakın 'Merdiven Altı' kurs kapatılacak
Türkiye'de günlük kiralık ev sayısı 110 bini geçti
Türkiye'de günlük kiralık ev sayısı 110 bini geçti
MSB'den kara harekatı açıklaması
MSB'den kara harekatı açıklaması
Eylülde konut satışı ağustosa göre yüzde 16 azaldı
Eylülde konut satışı ağustosa göre yüzde 16 azaldı
Benzine, büyük bir indirim daha geliyor...
Benzine, büyük bir indirim daha geliyor...
MEB açıkladı: 2.3 milyon öğrenci açık öğretime geçti
MEB açıkladı: 2.3 milyon öğrenci açık öğretime geçti
Bakan Özhaseki: Tek çare kentsel dönüşüm
Bakan Özhaseki: Tek çare kentsel dönüşüm
MB Başkanı Erkan: Milyar dolarlık yatırım teklifleri masamda
MB Başkanı Erkan: Milyar dolarlık yatırım teklifleri masamda
Borsada halka arz rüzgarı: 80 firma sırada bekliyor
Borsada halka arz rüzgarı: 80 firma sırada bekliyor
Erdoğan'dan Yerlikaya'ya talimat: Sonuna kadar gidin
Erdoğan'dan Yerlikaya'ya talimat: Sonuna kadar gidin
100 bin çelik köy evi: 6 ay içinde teslim edilecek
100 bin çelik köy evi: 6 ay içinde teslim edilecek
Bakan Fidan: PKK'nın kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
Bakan Fidan: PKK'nın kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
Hava harekatında 22 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Hava harekatında 22 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Konya'da bir öğretim üyesi odasında silahla yaralandı
Konya'da bir öğretim üyesi odasında silahla yaralandı
MEB ile MSB arasında mesleki eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı
MEB ile MSB arasında mesleki eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı
Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı bir araya geldi
Ticaret Bakanı: 1500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz
Ticaret Bakanı: 1500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Bu Meclis Gazi Meclis değil' sözlerine tepki
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 'Bu Meclis Gazi Meclis değil' sözlerine tepki
RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası ve program durdurma yaptırımı
RTÜK'ten Halk TV'ye para cezası ve program durdurma yaptırımı
Bakan Fidan: Suriye'deki PKK kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
Bakan Fidan: Suriye'deki PKK kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin itfaiye raporu hazırlandı

Raporda, ocağa bağlanan gaz hortumunun kasıtlı olarak kesilmesi sonucu sızan gazın açık ateş kaynağıyla teması sonucu patlamanın yaşandığı belirtildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 18:49, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 18:39
Yazdır
Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü patlamaya ilişkin itfaiye raporu hazırlandı

Bahçelievler'de 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı doğal gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamaya ilişkin itfaiye tarafından hazırlanan raporda, ocağa bağlanan gaz hortumunun kasıtlı olarak kesildiği belirtildi.

Şirinevler Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir binada 28 Eylül'de yaşanan 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğünün raporu hazırlandı.

Raporda, daire dahilinde bulunan elektrik şalterinin açık olduğu, tesisat üzerinde elektrik kaynaklı yanmaya bağlı herhangi bir emareye rastlanmadığı kaydedildi.

Bina ve doğal gaz tesisatı üzerinde yapılan araştırmada, tesisat üzerinde herhangi bir risk teşkil edecek olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtilen raporda, "Ancak daire girişine göre sağ tarafta bulunan mutfak dahilindeki doğal gaz vanasının açık pozisyonda, bu vanaya bağlı fleksi hortumunun kopuk olduğu tespit edilmiştir. Patlamanın etkisiyle daireden sokağa düşen ocak üzerinde yaptığımız incelemede, ocak beklerinden iki tanesinin açık pozisyonda olduğu ve ocağa bağlı fleksi hortumunun üzerinde kesici alete bağlı kesiler olduğu tarafımızca tespit edilmiş olup bu durum fotoğraflar ile kayıt altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Raporda, sokak üzerinde binanın girişini ve çıkışını gösteren herhangi bir kamera kaydına rastlanılmadığı dile getirilerek, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu bilgiler ışığında mutfak dahilinde bulunan ocağa bağlı fleksi hortum olarak tabir edilen gaz bağlantı hortumunun herhangi bir kesici madde kullanılarak kasıtlı olarak kesilmesi neticesiyle bu hortumdan ortama sızan gazın alt üst patlama limiti aralığına ulaşması sonucu herhangi bir açık ateş kaynağı ile (kibrit, çakmak alevi, elektrik kontağı, statik elektriklenme ve benzeri) temas ederek parlamasıyla yangın başlangıcının meydana geldiği anlaşılmıştır. Patlamaya bağlı basınç etkisiyle dairenin beden duvarlarının yıkılarak bina dahilinde Mahmutbey 7. Sokak ve Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki yapılarda ağır tahribat oluşturduğu görülmüş olup patlamanın etkisiyle yangının 9 numaralı daire dahilinde sirayet ettiği kanaatine varılmıştır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber