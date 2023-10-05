Konya'da öğretmenlerin olduğu araç otomobille çarpıştı: 6 yaralı



Kaza, saat 15.30 sıralarında Seydişehir-Konya Karayolu'ndaki Çavuş Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir ortaokulda öğretmen olan N.S.B. idaresindeki 42 ZY 106 plakalı hafif ticari araç, kavşakta E.K. idaresindeki 42 K 7155 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak durabildi. Kazada hafif ticari araçta bulunan sürücü N.S.B., öğretmen arkadaşı H.E.Y. ve yoldan araçlarına aldıkları yolcu B.A. ile otomobilde bulunan sürücü E.K., E.D. ve G.K. yaralandı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu sırada kaza sonrası refüjde duran otomobildeki gaz sızıntısı itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından önlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.