Çorum'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeğeni tarafından silahla vurulan kişi öldü

Teslim olan Ş.A. ise karakola götürüldü.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde A.A'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. A.A'nın cenazesi, otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ş.A, tabancayla amcası A.A'ya ateş etti. Ş.A'nın 112'yi arayarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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