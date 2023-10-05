Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü
Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 20:40, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 21:06
A.İ. idaresindeki 55 AAP 314 plakalı hafif ticari araç, Sungurlu Mahallesi Ülker Sokak'ta Ecrinnur Kutbay'a (5) çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.