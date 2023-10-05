TBMM Genel Kurulu'nda 2 uluslararası anlaşma teklifi kabul edildi

Konya'da öğretim üyesini odasında silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Konya'da öğretim üyesini odasında silahla yaralayan zanlı tutuklandı
%2.39 Faiz Oranlı 70.000 TL!
%2.39 Faiz Oranlı 70.000 TL!
Sponsorlu İçerik
İzmir'de FETÖ'nün kadın yapılanmasından yakalanan 16 zanlı tutuklandı
İzmir'de FETÖ'nün kadın yapılanmasından yakalanan 16 zanlı tutuklandı
AYM, Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu 12 Ekim'de görüşecek
AYM, Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu 12 Ekim'de görüşecek
PKK'ya ait mühimmat depoları ile sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu
PKK'ya ait mühimmat depoları ile sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023 ekonomik büyüme tahminini yükseltti
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023 ekonomik büyüme tahminini yükseltti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan marketlere indirim çağrısı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan marketlere indirim çağrısı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İstanbul adayı açıklaması
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İstanbul adayı açıklaması
Akaryakıtta yeni dönem: Usulsüz faturanın önüne geçilecek
Akaryakıtta yeni dönem: Usulsüz faturanın önüne geçilecek
HSK, 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
HSK, 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarında yüzde 15 düşüş var
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarında yüzde 15 düşüş var
Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Ağabeyim arabasını üzerime sürünce rastgele ateş açtım
Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Ağabeyim arabasını üzerime sürünce rastgele ateş açtım
Öcalan'ın açıklamasını paylaşan profesör görevden uzaklaştırıldı
Öcalan'ın açıklamasını paylaşan profesör görevden uzaklaştırıldı
2 bine yakın 'Merdiven Altı' kurs kapatılacak
2 bine yakın 'Merdiven Altı' kurs kapatılacak
Türkiye'de günlük kiralık ev sayısı 110 bini geçti
Türkiye'de günlük kiralık ev sayısı 110 bini geçti
MSB'den kara harekatı açıklaması
MSB'den kara harekatı açıklaması
Eylülde konut satışı ağustosa göre yüzde 16 azaldı
Eylülde konut satışı ağustosa göre yüzde 16 azaldı
Benzine, büyük bir indirim daha geliyor...
Benzine, büyük bir indirim daha geliyor...
MEB açıkladı: 2.3 milyon öğrenci açık öğretime geçti
MEB açıkladı: 2.3 milyon öğrenci açık öğretime geçti
Bakan Özhaseki: Tek çare kentsel dönüşüm
Bakan Özhaseki: Tek çare kentsel dönüşüm
MB Başkanı Erkan: Milyar dolarlık yatırım teklifleri masamda
MB Başkanı Erkan: Milyar dolarlık yatırım teklifleri masamda
Borsada halka arz rüzgarı: 80 firma sırada bekliyor
Borsada halka arz rüzgarı: 80 firma sırada bekliyor
Erdoğan'dan Yerlikaya'ya talimat: Sonuna kadar gidin
Erdoğan'dan Yerlikaya'ya talimat: Sonuna kadar gidin
100 bin çelik köy evi: 6 ay içinde teslim edilecek
100 bin çelik köy evi: 6 ay içinde teslim edilecek
Bakan Fidan: PKK'nın kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
Bakan Fidan: PKK'nın kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
Hava harekatında 22 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Hava harekatında 22 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
Konya'da bir öğretim üyesi odasında silahla yaralandı
Konya'da bir öğretim üyesi odasında silahla yaralandı
MEB ile MSB arasında mesleki eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı
MEB ile MSB arasında mesleki eğitim alanında işbirliği protokolü imzalandı
Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı bir araya geldi
Milli Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı bir araya geldi
Ticaret Bakanı: 1500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz
Ticaret Bakanı: 1500 yeni memur alımını gerçekleştireceğiz
Ana sayfaHaberler Siyasi

TBMM Genel Kurulu'nda 2 uluslararası anlaşma teklifi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda 2 uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 22:00, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 22:43
Yazdır
TBMM Genel Kurulu'nda 2 uluslararası anlaşma teklifi kabul edildi

Genel Kurulda, Türkiye ile Sierra Leone Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Nijerya Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

Yeşil Sol Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Muş'ta 3 Ekim 1993 yılında yaşanan olayların aydınlatılmasıyla ilgili bir araştırma önergesi verdiklerini belirterek, milletvekillerine yaşanan olaya ilişkin fotoğrafları gösterdi.

Bu olayların zamanaşımına uğradığını ve faillerin aklandığını iddia eden Sakık, "Bu parlamento bir şey yapamaz mı?" diye sordu.

İnsanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı olamayacağını dile getiren Sakık, "Bu sorunun çözülmesini istiyorum. Bunu çözebiliriz. Bizim acılarımız var." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, MHP'nin 85 milyonun partisi olduğunu söyleyerek, "Haksız yere kim kimin canına kıydıysa Allah belasını versin." dedi.

Bülbül, Sakık'tan aynı duygusal konuşmayı PKK terör örgütünün kıydığı canlar için de kundaktaki bebeğin alnından vurulmuş fotoğrafıyla birlikte yapmasını istedi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da "Kim haksız yere birisinin canına, malına, istikbaline kastettiyse konumu ne olursa olsun, statüsü ne olursa olsun, rütbesi ne olursa olsun, siyasi mevzisi ne olursa olsun Allah onun belasını versin." diye konuştu.

Ancak bundan yararlanarak, bir kişinin ya da bazı kişilerin üzerinden devleti Meclis kürsüsünde töhmet altında bırakmaktan uzak durulması gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, "Ben kardeşlerimle her zaman kucaklaşmayı severim ama kalleşlerle kucaklaşmayı beceremediğimiz için kimse bizi suçlamasın." dedi.

Yeşil Sol Parti Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş ise "Bu meselenin çözümünü yürekten istiyorum. Daha ne yapalım, daha ne anlatalım? Vartinis'te ölen de bizim, Başbağlar'da ölen de bizim." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, devletin güvenlik politikalarının son derece önemli olduğunu ancak meseleye sadece bir terör meselesi olarak yaklaşılmasının, bu olayın çözümündeki en büyük handikap olduğunu dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, 1980 ve 1990'lı yıllarda yaşanan olaylara ilişkin araştırma komisyonları kurulduğunu hatırlatarak, "Ama bugün maalesef ki araştırmada da konuşmada da bunun çok gerisindeyiz. Üzücü olan bu." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 1980 ve 1990'larda yaşananların, faili meçhullerin bittiğini vurgulayarak, "Bugün ülkemizde Kürt'üyle Türk'üyle hepimiz kardeş olarak huzur içerisinde birlikte yaşıyoruz." diye konuştu.

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından kanun teklifleri kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşimi 10 Ekim Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber