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Yerlikaya başkanlığında terörle mücadele konulu videokonferans toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, başta terör olmak üzere organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele konularının değerlendirildiği videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 05 Ekim 2023 23:15, Son Güncelleme : 05 Ekim 2023 22:52
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Yerlikaya başkanlığında terörle mücadele konulu videokonferans toplantısı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ile 81 ilimizin valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma ve sahil güvenlik komutanlarıyla videokonferans toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın ana gündem maddeleri başta terör olmak üzere organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç ve siber suçlar." ifadelerini kullandı.

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