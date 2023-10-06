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Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Pençe Kilit Harekatı Bölgesinde 30 teröristlerin taciz ateşi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Recep Parlak şehit oldu.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 07:27, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 08:15
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Pençe Kilit Harekatı bölgesinde 1 asker şehit oldu

Şehit Uzman Çavuş Recep Parlak Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 30 Eylül 2023'de, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye sevk edilmişti.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Recep Parlak, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Ekim'de şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Parlak için başsağlığı mesajı yayımladı.

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