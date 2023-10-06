AK Parti'nin 4 maddelik İstanbul planı hazır

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; yerel seçimlere yönelik hazırlıkların kongreden sonra hızlandırılması hedeflenen AK Parti'de İstanbul seçimleri için ayrı bir çalışma başlatıldı.

AK Parti yönetimi, İstanbul'un en önemli problemlerini masaya yatırarak yeni çözüm önerilerini tartışmaya açtı. Yerel seçimler için oluşturulan Strateji Kurulunun toplantılarında İstanbul'un dört önemli problemi olan trafik, sokak köpekleri, kaçak göçmenler ve kentsel dönüşüm konusunda atılacak adımlar değerlendirildi. AK Parti kurmayları, İstanbul'da köpek bakımevi olmayan belediyelerin ivedilikle gerekli işlemleri başlatarak bakımevlerini aktif hale getirmeleri, bakımevi olan belediyelerin de eksikleri tamamlayarak sokak köpeklerini toplamaları yönünde talimat verildiğini hatırlattı. Yerel seçimlere kadar bu problemin büyük oranda çözüme kavuşturulması hedefleniyor. Kaçak göçmenler konusunda ise son birkaç aydır yapılan operasyonlar sayesinde İstanbul'daki bu problem belli oranda giderilmiş oldu. Ayrıca, başka şehirlerde kayıtlı olup da İstanbul'da yaşayan sığınmacıların kayıtlı oldukları şehirlere gitmeleri sağlandı.

METRO GELİYOR



İstanbul trafiğinin bir bölümünün yer altına kaydırılması için raylı sistemlerin artırılması, metrobüslerin kullandığı güzergahta yer altı raylı sistemlerin yapılması, böylece metrobüslerin kaldırılarak, yer üstünde şerit genişlemesinin yapılması gibi öneriler masaya geldi.

MEMLEKETE DÖNÜŞ



İstanbul'daki kentsel dönüşüm projelerinin hızlandıracak adımların atılması, merkez nüfusunun çeperlere kaydırılmasına yönelik yeni projeler hayata geçirilecek. Ayrıca nüfusun seyreltilmesi için özellikle emeklilere memleketlerine dönüş imkanlarının sağlanması gündemde. Bu kapsamda, memleketine dönmek isteyenlere barınma ihtiyacının karşılanması için uygun şartlarla kredi verilmesi önerisi tartışılıyor.

ANKETLERDE KURUM VE KOCA ÖNDE



AK Parti bir yandan da İstanbul belediye başkanlığı adaylığı konusunda anket çalışması yürütüyor. İlk gelen sonuçlarda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile eski bakan Murat Kurum'un adı öne çıkıyor. Ancak AK Parti kurmaylarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Koca'nın kabinedeki görevine devam etmesini istiyor, bu sebeple farklı isimler üzerinde çalışma yapılıyor.