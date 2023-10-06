Dolar/TL, 27,62 seviyesinden işlem görüyor

Dün, günü önceki kapanışının hemen altında 27,5650'den tamamlayan dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,2 değer kazancıyla 27,6190 seviyelerinde bulunuyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 artışla 29,1160'tan, sterlin/TL yüzde 0,2 azalışla 33,6390'dan satılıyor.

Dolar endeksi şu sıralarda yüzde 0,1 yükselişle 106,5 seviyesinde bulunuyor, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,0540'tan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporundaki verilerin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, raporun iş gücü piyasasına daha fazla ışık tutacağını ve bunun ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımlarda belirleyici bir etken olacağını ifade etti.

Fed'in gelecek süreçte hangi adımları atacağına dair devam eden belirsizlikler, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

ABD'de hafta içinde açıklanan veriler, iş gücü piyasasının yavaşladığına işaret etse de yatırımcılar, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesi temkinli davranıyor.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısının 30 Eylül ile biten haftada 207 bin ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleştiğine dikkati çeken analistler, söz konusu verilerin "soğuma" sinyalleri vermesiyle dolara olan talebin azaldığını ifade etti.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini yükseltmesinin ardından Dünya Bankası da tahminini yukarı yönlü güncelledi. Dünya Bankası, Türkiye için ekonomik büyüme beklentisini yüzde 3,2'den yüzde 4,2'ye çıkardı.

Analistler, bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107 seviyesinin direnç, 105 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti.