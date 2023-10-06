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31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 15 organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı yapılan 'Kafes' operasyonu kapsamında 15 organize suç örgütü ve örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda 307 kişi gözaltına alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 10:40, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 11:05
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes Operasyonu'nda 15 organize suç örgütü ve bu örgütlere silah temini sağlayan 24 suç örgütünün çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerince Adana'da Bora Toprak organize suç örgütü, Antalya'da Hüseyin Şamil Şahin organize suç örgütü, Samsun'da Eyüp Atmaca organize suç örgütü, Zonguldak'ta Alihan Keleş organize suç örgütü ve Barış Taşdemir organize suç örgütü, Bursa'da Ali Kevser Can organize suç örgütü, Eskişehir'de Ahmet Yalım organize suç örgütü, Gaziantep'te Burhan Çapan organize suç örgütü, İstanbul'da Mehmet Basetemür organize suç örgütü, İzmir'de Ahmet Aktaş organize suç örgütü, Muğla'da Ömer Kamil Sütlü organize suç örgütü, Giresun'da Baki Ay organize suç örgütü, Tekirdağ'da Resul Ağyürek isimli şahsın yönlendirdiği nitelikli yağma faaliyetlerinde bulunan suç grubu, Çanakkale'de Kadir Yeşil isimli şahsın yönlendirdiği nitelikli yağma faaliyetleri gösteren suç grubu ile Afyonkarahisar'da Ahmet Başyiğit isimli şahsın yönlendirdiği nitelikli yağma faaliyetleri gösterenlere yönelik eş zamanlı Kafes Operasyonu'nun gerçekleştirildiğini kaydetti. Bakan Yerlikaya, 15 organize suç örgütü ve bu suç örgütlerine silah ve elverişli malzeme temini sağlayan 24 farklı suç grubu ile toplam 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüpheli şahsın ise yakalandığını aktardı. Yerlikaya, operasyonlarda 161 tabanca, 164 av tüfeği, 2 uzun namlulu silah ile çok sayıda mühimmat, çeşitli miktarda uyuşturucu ve çek veya senedin ele geçirildiğini dile getirdi. Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimiz müsterih olsun. Hangi büyüklükte olursa olsun halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere nefes aldırmayacağız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz. Hepsini bir bir yakalayıp adalete teslim edeceğiz."

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