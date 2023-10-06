Tarımda değişim ve tanıtım suniliği aşılmalı!

Depremzedelere verilecek kredi ve hibe desteğinin miktarı belli oldu
Depremzedelere verilecek kredi ve hibe desteğinin miktarı belli oldu
AK Parti, OVP'nin ilk kanun teklifi üzerinde çalışıyor
AK Parti, OVP'nin ilk kanun teklifi üzerinde çalışıyor
ÖSYM, sınav süreçlerinde 'yapay zeka'ya geçiş çalışmalarına başladı
ÖSYM, sınav süreçlerinde 'yapay zeka'ya geçiş çalışmalarına başladı
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 15 organize suç örgütü çökertildi
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 15 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarındaki köpük kalktı, fiyatlar geri gitti
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarındaki köpük kalktı, fiyatlar geri gitti
AYM, ek MTV'de gerekçeli kararı açıkladı
AYM, ek MTV'de gerekçeli kararı açıkladı
MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 26 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 26 terörist etkisiz hale getirildi
Bir indirim de motorine geliyor
Bir indirim de motorine geliyor
Deprem vurguncularına kuşatma: 46 firmaya inceleme başlatıldı
Deprem vurguncularına kuşatma: 46 firmaya inceleme başlatıldı
Müteahhidin işi zor: İnşaatta maliyeti arsa uçurdu
Müteahhidin işi zor: İnşaatta maliyeti arsa uçurdu
Fırsatçılar için çember daralıyor: Fahiş fiyata karşı üç şikayet hattı
Fırsatçılar için çember daralıyor: Fahiş fiyata karşı üç şikayet hattı
Depremzedelere konut kredisi ve hibe desteği
Depremzedelere konut kredisi ve hibe desteği
Konya'da öğretim üyesini odasında silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Konya'da öğretim üyesini odasında silahla yaralayan zanlı tutuklandı
İzmir'de FETÖ'nün kadın yapılanmasından yakalanan 16 zanlı tutuklandı
İzmir'de FETÖ'nün kadın yapılanmasından yakalanan 16 zanlı tutuklandı
AYM, Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu 12 Ekim'de görüşecek
AYM, Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu 12 Ekim'de görüşecek
PKK'ya ait mühimmat depoları ile sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu
PKK'ya ait mühimmat depoları ile sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023 ekonomik büyüme tahminini yükseltti
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023 ekonomik büyüme tahminini yükseltti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan marketlere indirim çağrısı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan marketlere indirim çağrısı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İstanbul adayı açıklaması
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İstanbul adayı açıklaması
Akaryakıtta yeni dönem: Usulsüz faturanın önüne geçilecek
Akaryakıtta yeni dönem: Usulsüz faturanın önüne geçilecek
HSK, 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
HSK, 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarında yüzde 15 düşüş var
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarında yüzde 15 düşüş var
Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Ağabeyim arabasını üzerime sürünce rastgele ateş açtım
Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Ağabeyim arabasını üzerime sürünce rastgele ateş açtım
Öcalan'ın açıklamasını paylaşan profesör görevden uzaklaştırıldı
Öcalan'ın açıklamasını paylaşan profesör görevden uzaklaştırıldı
2 bine yakın 'Merdiven Altı' kurs kapatılacak
2 bine yakın 'Merdiven Altı' kurs kapatılacak
Türkiye'de günlük kiralık ev sayısı 110 bini geçti
Türkiye'de günlük kiralık ev sayısı 110 bini geçti
MSB'den kara harekatı açıklaması
MSB'den kara harekatı açıklaması
Eylülde konut satışı ağustosa göre yüzde 16 azaldı
Eylülde konut satışı ağustosa göre yüzde 16 azaldı
Benzine, büyük bir indirim daha geliyor...
Benzine, büyük bir indirim daha geliyor...
MEB açıkladı: 2.3 milyon öğrenci açık öğretime geçti
MEB açıkladı: 2.3 milyon öğrenci açık öğretime geçti
Ana sayfaHaberler Sizden Gelenler

Tarımda değişim ve tanıtım suniliği aşılmalı!

Tarımsal üretimin geçtiği aşamalar ve tarımın mutfağındakiler kamuoyunca pek bilinmiyor, bilinmediği içinde çok merak edilmiyor. Peki bu merakı kim uyandıracak? Nasıl uyandıracak? İşi sadece tanıtmak, duyurmak, farkındalık oluşturmak ve kamuoyunu bilgilendirmek olanlar bunu gereği gibi yapıyor mu?

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 10:59, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 11:00
Yazdır
Tarımda değişim ve tanıtım suniliği aşılmalı!

Saha uygulaması en yaygın olan mesleklerin başında gelen tarım, araziden, laboratuvardan ve sahadan uzak gelişme gösteremeyeceği gibi uygulanan iş ve işlemlerinde yerinde görülmeden anlaşılamayacağı bilinmelidir.

Tohumdan ürüne, tarımda tüm aşamalar bilinmesine rağmen bu aşamaların gerçekleştirilme şekli, yaşananlar, emekler ve sonuçta ortaya çıkan ürün ile bu ürünün değerlendirme süreci, pazarla ve tüketiciyle buluşma süreçlerinin kamuoyuna duyurulmasında yaşanan aksaklıklar bir türlü çözülemiyor. Daha doğrusu işin hacmine göre kamuoyu ile aksaklık yaşanacak kadar bir paylaşım bile gerçekleşmiyor, ya da hedef kitleye ulaştırılamıyor. Dolayısıyla tarımsal üretimin geçtiği aşamalar ve tarımın mutfağındakiler kamuoyunca çokta merak edilmiyor. Pe ki bu merakı kim uyandıracak? Nasıl uyandıracak?

Tarımı tanıtmak ve farkındalık oluşturmakta kaynaklar eksik mi kalıyor?

Ülkemizin en eski ve en tecrübeli teşkilatları arasında sayılan tarım teşkilatı, teşkilat yapısı açısından eksiksiz bir kuruluştur. İnsan hayatında değeri büyük; en küçük hacimlisinden en büyük hacimlisine kadar canlı-cansız tüm materyallerin işlenerek ürüne ve gıdaya dönüşümü sürecinin her alanına karşılık gelen bir veya birden fazla birim kurulmuş ve imkanları sağlanmıştır. Hatta bütün bunların tanıtılmasında ve kamuoyuna ulaştırılmasında rol verilmiş; tarımı anlatan TV, tarımsal faaliyetleri gündem eden ve tüm mesaisini tarımı tanıtmaya ayırmış yüzlerce çalışan ve faaliyet gösteren Eğitim ve Yayım alanında tam teşekküllü kuruluşlarda mevcuttur.

Tarımda üretim var, üretim süreci ile ilgili tüm aşamalar var, bilimsel ve uygulama alanında yüzlerce çalışmalar sürekli akmakta, bu işlemleri gerçekleştiren, ülkenin her tarafında, en küçük birimine kadar teşkilatlanmış bir yapı var; yani kaynak gani, hem de gerçek ve somut! Başınız çevirseniz kaynak! Ama kamuoyu bunun ancak yüzde onunu, gerçek mahiyetiyle duyabiliyor veya görebiliyor!

Tarıma emek vermeyen tarımı ne kadar tanıtabilir?

Tarımsal alan insanlığın vazgeçilmez alanı olmasının dışında hem eğitim, hem tanıtım, hem de örnekliktir. Bilimsellikle, kamuoyuna duyurulacak bilgi ve görsel yönleriyle de tam bir derya denizdir!

Tanıtılmalı ki, yapılanlar bilinsin! Tanıtılmalı ki, eksiklikler-fazlalıklar görülsün! Tanıtılmalı ki, dersler çıkarılsın! Tanıtılmalı ki, güven oluşsun! Tanıtılmalı ki, tarım gelişsin.

Tarımı tanıtan, tanıttığını bilecek, değer verecek, önemli görecek! Bunun içinde tarımın içinden gelmiş olacak, tarımsal işlemlerin geçtiği aşamaları yaşamış, emek vermiş olacak!

Tarım emektir, zihni ve bedeni bir emektir. Emek verenle, emek vermeyenin tanıtımı, anlatımı bir olmaz, gerçek değerini ifade edemez.

Bu tanıtım ve kamuoyuna sunum işini, bilen yapmalı ki bilmeyen yapıp ta eksik kalmasın! Güzel çalışmalar, tarımsal değerler atlanmasın, unutulmasın!

Gün boyu laboratuvarda çalışan, tarlada, bahçede çalışan, emek veren, araştırma ve buluş yapan tek başına tanıtamaz. Birilerinin onu mikrofonla, kamerayla, deklanşörle buluşturması lazım. Teşkilatta bu buluşmayı gerçekleştirecek yapı mevcut ama bu buluşma eksik ve aksak gidiyor. Hedef kitleye yeterince ulaşmıyor. İletişim ve akışta kopukluk yaşanıyor.

Tarım doğru zeminde ve daha etkili bir şekilde gündem edilmeli!

Eski Türk filmlerinde bile her ne kadar olumsuz örnekler ağır bassa da, tarım bugünkünden daha çok işleniyor, tanıtılıyor. Bugün ne bir dizide ne bir filmde mekan olarak olmasa da, konusu tarım ağırlıklı olarak işlenmiyor.

İşi sadece tanıtmak, duyurmak ve kamuoyunu bilgilendirmek olanlar bunu gereği gibi yapmayınca her birim kendi imkanları ile çalışmalarını duyurmaya ve farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Böyle olunca da istenen ve beklenen verim alınamıyor, eksiklikler, aksaklıklar yaşanıyor, kademeli, düzenli, sistemli gelişme sağlanamıyor. Kısacası un var, şeker var, yağ var ancak yapılan helvanın tadı yok!

Tarımda gelişmenin, ilerlemenin, üretmenin dallanarak artması, israfın önlenmesi, değişimin ve gelişmenin olması, çalışmaların sonuçsuz kalmaması için doğru tanıtıma, etkili bir farkındalık oluşturmaya her zaman ihtiyaç vardır.

A.İhsan Nasuhbey

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber