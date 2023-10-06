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AK Parti, OVP'nin ilk kanun teklifi üzerinde çalışıyor

AK Parti, Orta Vadeli Program kapsamında çeşitli düzenlemeleri içeren ilk kanun teklifi için mesai yapıyor. Ekonomiye yönelik torba kanun teklifinde, fiyat istikrarını hedefleyen ve dezenflasyon çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulacak düzenlemeler yer alacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 11:16, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 11:16
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AK Parti, OVP'nin ilk kanun teklifi üzerinde çalışıyor

Ak Parti Milletvekilleri Orta Vadeli Program kapsamında ekonomiye yönelik kanun teklifi için çalışmalarını sürdürüyor.

İlerleyen günlerde tamamlanarak TBMM'ye sunulması planlanan teklif, Orta Vadeli Program kapsamındaki ilk yasa teklifi olacak.

Torba kanun teklifi olarak Meclis gündemine gelmesi beklenen teklifte, özellikle fiyat istikrarını hedefleyen, dezenflasyon çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyulacak düzenlemeler yer alacak.

Aile ve Gençlik Bankasının doğrudan faizsiz kredi kullandırmasına ilişkin düzenlemenin de teklifte yer alması bekleniyor. Teklifin yasalaşmasının ardından bu uygulama pilot olarak deprem bölgesinde başlatılacak.

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