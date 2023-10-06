Kuşadası'na yeni nesil silah sokmak isteyen 3 kişi yakalandı

Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'na bir bölgeden yüklü miktarda kaçak silah girişi yapılıp buradan satışının yapılacağı yolunda ihbar alan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri ihbarla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Kaçak silah sevkiyatı yapacak olan şebekenin dikkat çekmemek ve yakalanmamak için genç ve bakımlı kadınlarla çalıştığı ihbarı üzerine polis, Aydın'ın tüm giriş çıkışlarını günlerce takibe aldı.

Şüpheli bulunan tüm araçların takip edilip kontrol edildiği ve titiz bir çalışma ile polis şüpheli aracı Aydın'da yakaladı. Biri erkek ikisi genç kadından oluşan 3 kişinin bulunduğu hafif ticari araçta yapılan aramada yeni nesil ve horozsuz 199 adet tabanca ele geçirildi.

Polis tarafından silahlarla birlikte gözaltına alınan araç sürücüsü S.O., E.O. ve B.Ö. isimli şahıslar gözaltına alınarak, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.