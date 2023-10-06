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Hakimden düğün magandasına: Yer çekimi kanunundan haberin var mı?

Bursa'da yorgun mermi ile hayatını kaybeden Zekiye Demiralay'ı (47) öldürdüğü iddiasıyla yargılanan muhtar Ali Özkan (65), ilk duruşmada, yeğeninin düğününde bir anlık heyecanlandığını, birilerine zarar vermemek için etrafına bakındıktan sonra silahı havaya doğru ateşlediğini söyledi. Özkan'ın sözlerine, hakim, "Senin havaya sıktığın mermi uzaya gitmiyor. Yer çekimi kanunundan haberin var mı?" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 12:22, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 13:40
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Olay, 22 Nisan'da Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Erguvan Sokak'ta meydana geldi. Zekiye Demiralay, 8 yaşındaki kızı ile yaya olarak bayram ziyaretinden evine dönerken bir anda yere yığıldı. Olay yerine ihbarla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Demiralay'ın omzuna mermi isabet ettiği ve iç organlarına zarar verdiği tespit edildi. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Demiralay, olaydan 11 gün sonra, 3 Mayıs'ta yaşam mücadelesini kaybetti.

2 KİLOMETRE İLERİDEN ATEŞLENEN MERMİYLE VURULMUŞ

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahı ateşleyen kişinin yakalanması için özel ekip kurdu. Ekipler, olay yeri çevresindeki 500 güvenlik kamerası görüntüsünü inceledi. Olay sırasında Zekiye Demiralay'ın, eski eşiyle telefonda konuştuğu ve bu sırada sesin kesildiği belirlenerek de vurulma saati tespit edildi.

Çalışmada, olay yerinden 2 kilometre ileride Dumlupınar Mahallesi Menekşe Sokak'ta, gelin alma merasiminde silahla havaya ateş edildiği belirlendi. Silahla havaya ateş açan şüphelinin, İstanbul'dan yeğeninin düğünü için Bursa'ya gelen ve Sultançiftlik Mahallesi muhtarı olduğu öğrenilen Ali Özkan olduğu tespit edildi. Özkan, gözaltına alındı. Olay yerinde bulunan 14 kovan ile Zekiye Demiralay'ın vücudundan çıkan mermi çekirdeği de kriminal incelemede şüphelinin kullandığı tabanca ile eşleşti. Tutuklanan Özkan hakkında, 'olası kasıtla öldürme' ve 'korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda ateş etme' suçlarından müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

'ZARAR VERMEMEK ADINA ETRAFIMA BAKMIŞTIM'

Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanılan Özkan, ilk duruşmadaki ifadesinde, "Düğün için 20 araçla, İstanbul'dan Bursa'ya geldim. Gelin evinin yanında, horon oynayanların sağ tarafında kalacak şekilde pozisyon alarak, havaya doğru tabancamla, o anın heyecanına kapılarak, birkaç el ateş ettim. Birisine zarar vermemek adına etrafıma da bakmıştım. Birini öldürebilirim düşüncesiyle, silahı yere doğru tutup değil; havaya ateş ettim. Bunun sonucunda bir kişinin ölmesine sebep olabileceğim aklıma gelmezdi. Çok pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum" dedi.

Hakimin, "Senin havaya sıktığın mermi uzaya gitmiyor. Yer çekimi kanunundan haberin var mı?" sorusuna, "Efendim, mermi sekip, birilerine zarar verip öldürebilir düşüncesiyle, insanlara saygımdan dolayı yere değil; havaya ateş ettim" diyerek yanıt veren Özkan'ın, tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

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