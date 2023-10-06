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Süper Lig'de 7 haftada 7 teknik direktör değişti

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in takımdan ayrılmasıyla Trendyol Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 7. teknik direktör değişikliği yaşandı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 13:07, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 13:10
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Süper Lig'de 7 haftada 7 teknik direktör değişti

İstedikleri sonuçları alamayan Süper Lig ekipleri, teknik direktörleriyle yollarını ayırmaya devam ediyor. Başakşehir, Kayserispor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nün ardından Beşiktaş da teknik direktörü ile yol ayrımı yaşadı. Böylece siyah-beyazlılarda Şenol Güneş dönemi sona erdi. Bu sezon Süper Lig'de ilk olarak Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu takımdan ayrılmıştı.

Şenol Güneş ile birlikte Süper Lig'de geride kalan 7 haftada 7 teknik direktör değişikliği yaşandı. 5 takım yeni teknik direktörleriyle anlaşırken, İstanbulspor ile Samsunspor ise henüz yeni bir anlaşma sağlamadı.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonundaki teknik direktör değişiklikleri şöyle:

Emre Belözoğlu - Başakşehir

Erdal Güneş - Gaziantep FK

Çağdaş Atan - Kayserispor

Fatih Tekke - İstanbulspor

Hüseyin Eroğlu - Samsunspor

Tolunay Kafkas - MKE Ankaragücü

Şenol Güneş - Beşiktaş

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