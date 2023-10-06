İstanbul'da mahkeme başkanının yaralandığı kazaya soruşturma

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Horasan'ın kullandığı araçla 30 Eylül'de Başakşehir Atatürk Bulvarı'nda bir ağaca çarparak yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlatılmasına karar verdi.

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