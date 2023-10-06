ORC sordu: Seçmen 4 ilde kimi başkan olarak görmek istiyor?

ORC Araştırma 26-30 Eylül tarihlerinde Ankara, İzmir, Bursa ve Aydın'a seçmene 'Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?' diye sordu.

İşte 4 ilde yapılan araştırmanın sonuçları;

"BURSA"



Mart 2024 Yerel Seçimleri

Seçmen Tercihleri Araştırması

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz ?

??Mustafa Bozbey %38,7

??Alinur Aktaş %20,5

??Mustafa Varank %10,4

??Mustafa Dündar %9,3

Araştırma Tarihi: 26-30 Eylül 2023

"AYDIN"



Mart 2024 Yerel Seçimleri

Seçmen Tercihleri Araştırması

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz ?

??Özlem Çerçioğlu %36,7

??Mustafa Savaş %22,3

??Abdurrahman Öz %17,2

??Recep Taner %9,8

??Bülent Tezcan %6,2

Araştırma Tarihi: 25-29 Eylül 2023

"ANKARA"



Mart 2024 Yerel Seçimleri

Seçmen Tercihleri Araştırması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz ?

??Mansur Yavaş %31,6

??Osman Gökçek %20,2

??Turgut Altınok %14,9

??Fethi Yaşar %7,6

??Kürşat Zorlu %7,1

Araştırma Tarihi: 26-30 Eylül 2023

"İZMİR"



Mart 2024 Yerel Seçimleri

Seçmen Tercihleri Araştırması

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz ?

??Tunç Soyer %20,2

??Utku Gümrükçü %16,1

??Hamza Dağ %13,3

??Ümit Özlale %11,5

??Mahmut Özgener %10,8

