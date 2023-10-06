ORC sordu: Seçmen 4 ilde kimi başkan olarak görmek istiyor?
ORC Araştırma Ankara, İzmir, Bursa ve Aydın'a yönelik yaptığı yerel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
ORC Araştırma 26-30 Eylül tarihlerinde Ankara, İzmir, Bursa ve Aydın'a seçmene 'Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz?' diye sordu.
İşte 4 ilde yapılan araştırmanın sonuçları;
"BURSA"
Mart 2024 Yerel Seçimleri
Seçmen Tercihleri Araştırması
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz ?
??Mustafa Bozbey %38,7
??Alinur Aktaş %20,5
??Mustafa Varank %10,4
??Mustafa Dündar %9,3
Araştırma Tarihi: 26-30 Eylül 2023
"AYDIN"
Mart 2024 Yerel Seçimleri
Seçmen Tercihleri Araştırması
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz ?
??Özlem Çerçioğlu %36,7
??Mustafa Savaş %22,3
??Abdurrahman Öz %17,2
??Recep Taner %9,8
??Bülent Tezcan %6,2
Araştırma Tarihi: 25-29 Eylül 2023
"ANKARA"
Mart 2024 Yerel Seçimleri
Seçmen Tercihleri Araştırması
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz ?
??Mansur Yavaş %31,6
??Osman Gökçek %20,2
??Turgut Altınok %14,9
??Fethi Yaşar %7,6
??Kürşat Zorlu %7,1
Araştırma Tarihi: 26-30 Eylül 2023
"İZMİR"
Mart 2024 Yerel Seçimleri
Seçmen Tercihleri Araştırması
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kimi görmek istersiniz ?
??Tunç Soyer %20,2
??Utku Gümrükçü %16,1
??Hamza Dağ %13,3
??Ümit Özlale %11,5
??Mahmut Özgener %10,8