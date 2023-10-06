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Bursa'da 111 şüpheliye gözaltı: Yorganların arasında yakalandı

Bursa'da 166 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 111 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i saklandığı yorganların arasında yakalandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 13:45, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 14:01
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün 166 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı toplam 1000 personelin katıldığı operasyonda; 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'resmi evrakta sahtecilik', 'yağma', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'uyuşturucu ticareti' gibi çeşitli suçlardan aranan 111 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon sırasında, 'hırsızlık' suçundan 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.İ.'nin ise yorganların arasına saklandığı görüldü. 111 şüpheli, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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