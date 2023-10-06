Bursa'da 111 şüpheliye gözaltı: Yorganların arasında yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne bağlı toplam 1000 personelin katıldığı operasyonda; 'kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'resmi evrakta sahtecilik', 'yağma', 'hırsızlık', 'dolandırıcılık', 'uyuşturucu ticareti' gibi çeşitli suçlardan aranan 111 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, dün 166 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

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