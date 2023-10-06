Darp edilen öğretmeni meslektaşları yalnız bırakmadı
Darp edilen öğretmeni meslektaşları yalnız bırakmadı
Bakan Tunç: AİHM kararlarını ortalamanın üzerinde uygulayan ülke Türkiye
Bakan Tunç: AİHM kararlarını ortalamanın üzerinde uygulayan ülke Türkiye
Ucuzluk için kurulan Tarım Kredi marketleri, fiyatlarda zincir marketleri geçti
Ucuzluk için kurulan Tarım Kredi marketleri, fiyatlarda zincir marketleri geçti
Kızılay Başkanı 'ders aldık' dedi: Çadırlar sadece deprem bölgesine götürülecek
Kızılay Başkanı 'ders aldık' dedi: Çadırlar sadece deprem bölgesine götürülecek
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonu etkilemedi
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonu etkilemedi
'Türk gemisi mayına çarptı' iddialarına açıklama
'Türk gemisi mayına çarptı' iddialarına açıklama
Bakan Tunç: Afet riskine karşı dayanıklı şehirler için yeni yasa yolda
Bakan Tunç: Afet riskine karşı dayanıklı şehirler için yeni yasa yolda
2023 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
2023 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu
'Yerinde Dönüşüm' kampanyasında hibe ve kredi desteği artırıldı
'Yerinde Dönüşüm' kampanyasında hibe ve kredi desteği artırıldı
AK Parti, OVP'nin ilk kanun teklifi üzerinde çalışıyor
AK Parti, OVP'nin ilk kanun teklifi üzerinde çalışıyor
ÖSYM, sınav süreçlerinde 'yapay zeka'ya geçiş çalışmalarına başladı
ÖSYM, sınav süreçlerinde 'yapay zeka'ya geçiş çalışmalarına başladı
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 15 organize suç örgütü çökertildi
31 ilde eş zamanlı 'Kafes' operasyonu: 15 organize suç örgütü çökertildi
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarındaki köpük kalktı, fiyatlar geri gitti
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarındaki köpük kalktı, fiyatlar geri gitti
AYM, ek MTV'de gerekçeli kararı açıkladı
AYM, ek MTV'de gerekçeli kararı açıkladı
MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 26 terörist etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: Suriye'nin kuzeyinde 26 terörist etkisiz hale getirildi
Bir indirim de motorine geliyor
Bir indirim de motorine geliyor
Deprem vurguncularına kuşatma: 46 firmaya inceleme başlatıldı
Deprem vurguncularına kuşatma: 46 firmaya inceleme başlatıldı
Müteahhidin işi zor: İnşaatta maliyeti arsa uçurdu
Müteahhidin işi zor: İnşaatta maliyeti arsa uçurdu
Fırsatçılar için çember daralıyor: Fahiş fiyata karşı üç şikayet hattı
Fırsatçılar için çember daralıyor: Fahiş fiyata karşı üç şikayet hattı
Depremzedelere konut kredisi ve hibe desteği
Depremzedelere konut kredisi ve hibe desteği
Konya'da öğretim üyesini odasında silahla yaralayan zanlı tutuklandı
Konya'da öğretim üyesini odasında silahla yaralayan zanlı tutuklandı
İzmir'de FETÖ'nün kadın yapılanmasından yakalanan 16 zanlı tutuklandı
İzmir'de FETÖ'nün kadın yapılanmasından yakalanan 16 zanlı tutuklandı
AYM, Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu 12 Ekim'de görüşecek
AYM, Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu 12 Ekim'de görüşecek
PKK'ya ait mühimmat depoları ile sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu
PKK'ya ait mühimmat depoları ile sabotaj birimlerinin yer aldığı binalar vuruldu
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023 ekonomik büyüme tahminini yükseltti
Dünya Bankası, Türkiye'nin 2023 ekonomik büyüme tahminini yükseltti
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan marketlere indirim çağrısı
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan marketlere indirim çağrısı
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İstanbul adayı açıklaması
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den İstanbul adayı açıklaması
Akaryakıtta yeni dönem: Usulsüz faturanın önüne geçilecek
Akaryakıtta yeni dönem: Usulsüz faturanın önüne geçilecek
HSK, 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
HSK, 2023 Ağustos dönemi terfi çalışmalarını tamamladı
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarında yüzde 15 düşüş var
Bakan Bolat: Otomobil fiyatlarında yüzde 15 düşüş var
Ana sayfaHaberler Siyasi

Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonu etkilemedi

Dışişleri Bakanlığı, SİHA olayının, PKK/YPG'ye karşı devam eden operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilemediğini açıkladı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 14:34, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 14:37
Yazdır
Dışişleri'nden SİHA açıklaması: Devam eden operasyonu etkilemedi

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye'de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır.

Bu çerçevede, dün (5 Ekim) Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.

Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir Siha kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Sözkonusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir.

Irak'ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye'de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber