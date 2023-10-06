Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik hava harekatının detayları ortaya çıktı

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uçakların katılımıyla dün gece saat 23.00'te gerçekleştirilen hava harekatının ayrıntıları netleşti.

Savaş uçaklarının katılımıyla gerçekleştirilen terör hedeflerine yönelik aynı büyüklükteki hava harekatının ilki, "Pençe Kılıç" adıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emriyle 20 Ekim 2022'de düzenlenmiş, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütüne ait hedefler imha edilmişti.

Öncesinde hedeflerin büyük hassasiyetle belirlendiği dünkü harekat için düğmeye basılmasının ardından savaş uçakları bazı muharip üslerden kalktı.

Savaş uçaklarının yanı sıra destek uçaklarının da yer aldığı harekatta, Akıncı Taarruzi İHA'nın arasında olduğu insansız hava araçları da görev aldı.

Yerli ve milli üretim mühimmatın da kullanıldığı harekatla, daha öncekinden farklı olarak bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile teröristlerin bulunduğu mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edildi.

Teröristlere ait sınırın 40-50 kilometre derinliğindeki hedefler F-16'lar tarafından vuruldu.