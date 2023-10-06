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Ucuzluk için kurulan Tarım Kredi marketleri, fiyatlarda zincir marketleri geçti

Tarım Kredi marketleri içme suyu fiyatında zincir marketleri solladı. Kooperatif marketlerde satılan su ile zincir marketlerde satılan aynı markaya ait sulardaki fiyat farkı göze çarptı. Bir zincir markette 4,95 TL olan yarım litrelik içme suyunun İstanbul'daki Tarım Kredi marketlerinde 5,90 TL'ye satıldığı görüldü. 1 TL'lik fiyat farkı vatandaşların tepkisini çekti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 15:06, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 15:07
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Ucuzluk için kurulan Tarım Kredi marketleri, fiyatlarda zincir marketleri geçti

İlk şubesini Mart 2017'de açan Kooperatif marketler tüketicilere yaygın bir ağ ile hizmet sunabilmek ve uygun alışveriş sunma amacıyla yurt genelinde şube sayısını artırmayı hedefliyor. Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde bulunan ürünlerin daha ucuz olması vatandaşlar tarafından bilinirken, son zamanlarda tersi yönünde bir hal aldı. Özellikle söz konusu şubelerde bazı temel gıda ürünlerindeki fiyatlar, hem yerel hem de zincir marketlerde bulunan bazı ürünlerin fiyatlarını solladı.

İstanbul'da ucuz alışveriş için kurulan Tarım Kredi kooperatifleri marketlerinde içme suyu cep yakıyor. Vatandaşlar da fiyat farkından şikayet etti. İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir zincir markette 4,95 TL olan yarım litrelik içme suyunun aynı markayla Tarım Kredi Kooperatif markette 5,90 TL'ye satıldığı görüldü. Aynı markanın ürünü olan su fiyatındaki 1 TL'ye yakın fiyat farkına vatandaşlar tepki göstererek incelenmesi gerektiğini söyledi. Aynı cadde üzerinde bulunan farklı bir markaya ait en ucuz 0,5 litrelik su ise bir başka zincir markette 2,25 TL'den satılıyor.

Vatandaşlar bu duruma isyan etti

Metin Gülşen isimli vatandaş, "Bazı marketlerde su 6 lirayken, bazı marketlerde 3 liradan satılıyor. Ben bazı marketlerde 1,5 litrelik suyu 7 liraya alırken, bazı marketlerde 0,5 litre olan su 6 liraya satılıyor. Aynı marka olmasına rağmen marketlere göre fiyat farkları çok fazla. Bu durumun denetlenmesi gerekiyor" dedi.

Muzaffer Ulutekin ise, bazı marketlerde küçük suyun 3 liradan satıldığını, bazı marketlerde ise 5 liraya satıldığını söyledi.

Bir başka vatandaş Ozan Karakaya, "Az önce Tarım Kredi marketinden 5,90 liraya aldığım suyu, aynı marka olmasına rağmen başka bir markette 4 veya 3 liradan satıldığını gördüm" diye konuştu.

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