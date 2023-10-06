Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Saraybosna'da TDV İslam Sanatları Sergisi'ni açtı

Gazi Hüsrev Bey Külliyesi Kurşunlu Medresesi'ndeki serginin açılışında konuşan Erbaş, Türk-İslam sanatçılarının yaptığı eserlerin yer aldığı serginin hayırlı olmasını diledi.

TDV'nin yurt dışında ilk Türk-İslam sanatları sergisini açtığını belirten Erbaş, "Gazi Hüsrev Bey Camisi'nin karşısında bu sergiyi açmış olmaktan çok mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Dünyanın pek çok yerinden gelen ziyaretçiler ve Bosnalı kardeşlerimiz, bu eserleri ziyaret ederler." dedi.

Sergide hat, ebru ve minyatür alanındaki eserler beğeniye sunuldu.

Açılışta, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Diyanet İşleri başkan yardımcıları Huriye Martı ve Selim Argun, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile çok sayıda misafir yer aldı.