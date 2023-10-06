Erdoğan'dan şehit polis Şimşek ile asker Parlak'ın ailelerine başsağlığı mesajı

Alınan bilgiye göre, Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu şehit olan, Suriye Görev Gücü'nde görevli Kıdemli Başpolis Şimşek ve Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Parlak'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.