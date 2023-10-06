Başsavcılık Yeşil Sol Parti Milletvekili Temelli hakkında resen soruşturma başlattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütlerine yönelik operasyonlarına ilişkin açıklamaları suç unsuru içerdiği gerekçesiyle Yeşil Sol Parti Muş Milletvekili Sezai Temelli hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 06 Ekim 2023 18:41, Son Güncelleme : 06 Ekim 2023 18:39
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"28. Dönem Milletvekili Sezai Temelli'nin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin 5 Ekim 2023 tarihinde basına yaptığı açıklamaların 5237 sayılı TCK'nin 301. maddesi kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."